Kars’ta Jandarma Kaçak Avcılara Karşı Mücadelede

KARS’TA KAÇAK AVCILARA GÖZ AÇTIRMAYAN JANDARMA

Kars’ta jandarma ekipleri, kaçak avcılara karşı sıkı bir denetim süreci yürütüyor. Son yapılan operasyonlar kapsamında 10 kişi, kaçak avcılık yaparken suçüstü yakalandı. Kars İl Jandarma Komutanlığı, 2025 yılı Mart ayı içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ile iş birliği yaparak yaban hayvanlarının koruma döneminde denetimlere başladı.

AVLANMA İHLALLERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan denetimler sırasında özellikle Kağızman’ın kırsal bölgelerinde, bu kişilerin avlanma sınırlarını ihlal ederek, canlı mühreyle avlanma ve yasaklı avlanma araçları kullanma esasları doğrultusunda faaliyet gösterdiği belirlendi. Jandarma ve DKMP ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda kaçak avcılar suçüstü yakalandı. Yakalanan 10 kişi hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde tutanak düzenlendi. Ayrıca ekipler, ele geçirilen 53 canlı mühre kınalı keklik ile 22 tuzak kafesi Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü’ne teslim etti.

YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRİLDİ

Kaçak avcıların yasal süreçleri de hızla başlatıldı. Sarıkamış Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından bu kişilere toplamda 593 bin 355 TL idari para cezası kesildi. Kars Valiliği konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca doğal hayatın ve yaban hayvanlarının korunması amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadesine yer verdi.