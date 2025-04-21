Kars’ta Jandarma Uygulaması Gerçekleşti

JANDARMADAN GÜVENLİK UYGULAMASI

Kars’ ta yapılan kapsamlı Huzur ve Güven Uygulaması çerçevesinde, jandarma ekipleri tarafından 2 bin 196 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Bu uygulama, 65 ekip ve 250 jandarmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Uygulamalar sırasında çeşitli noktalarda, 108 araç denetlendi. Ayrıca, 35 işyeri, 26 boş bina, 48 okul çevresi ve 35 park ile bahçe kontrol edildi.

YAKALANAN ŞAHISLAR VE CEZALAR

Yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan dolayı toplam 7 kişi yakalandı. Bu kişilerin arasında, Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi suçundan 1 kişi, tehdit suçundan 1 kişi ve 5 yoklama kaçağı bulunmaktadır. Ayrıca, 5 yabancı uyruklu kişiye toplamda 164 bin 320 TL idari para cezası uygulandı. 3 araç trafikten men edilirken, 4 araca ise toplam 14 bin 351 TL ceza kesildi.

VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA

Kars Valiliği, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımız halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.