Kars’ta Jandarma, Vatandaşları Dolandırıcılığa Uyardı

JANDARMA SİBER DOLANDIRICILIĞA KARŞI UYARI YAPTI

Kars’ta, jandarma ekipleri vatandaşları siber dolandırıcılık konusunda bilgilendiriyor. Kars İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, merkez Ölçülü köyünde 58 vatandaşla bir araya gelerek siber farkındalık eğitimi gerçekleştirdi. Eğitimde yasa dışı bahis, oltalama, bankacılık ödeme sistemlerinde dolandırıcılık, tarım aletleri dolandırıcılığı ve sosyal medya kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verildi.

SİBER DOLANDIRICILIĞA DİKKAT ÇEKİLDİ

Jandarma ekipleri, vatandaşlara özellikle son dönemde artan oltalama sistemlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kişisel bilgilerin paylaşılmaması yönünde de uyarılarda bulunuldu. Kars İl Jandarma Komutanlığı, bu tür bilgilendirme eğitimlerine devam edeceğini açıkladı.