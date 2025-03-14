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Kars’ta Kaçak Göçmen Operasyonu Yapıldı

DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALAMALARI DEVAM EDİYOR

Kars’ta yapılan denetimlerde 8 düzensiz göçmen ele geçirildi. Bu süreçte vize ihlali yaptığı tespit edilen 1 Gürcistan vatandaşı ise sınır dışı edildi. Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, il genelinde düzensiz göçmenlere yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyor.

SAAHTE PASAPORT İLE GÖÇMEN YAKALANDI

Yapılan operasyonlar sırasında sahte pasaport taşıyan 2 Afganistan uyruklu ile herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan 4 düzensiz Afgan göçmen yakalandı. Ele geçirilen 6 düzensiz göçmen, gerekli işlemlerin ardından geri gönderme merkezine yönlendirildi. Ayrıca, emniyet ekiplerince yapılan kontrollerde vize ihlali yaptığı belirlenen bir Gürcistan vatandaşı da Aktaş Sınır Kapısı’na kadar eşlik edilerek sınır dışı edildi.

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