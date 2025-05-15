Kars’ta Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi

KAÇAK KAZI OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kars’ta, kaçak kazı faaliyetlerinde bulunan 6 kişi, KOM ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak kazı yapan şahıslara karşı bir operasyon gerçekleştirdi.

KALE BÖLGESİNDE DÜZENLENEN OPERASYON

Kars Kalesi bölgesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi alınmasının ardından KOM ekipleri harekete geçti. Kent merkezinde yürütülen operasyonda, sit alanı içerisinde yer alan kale bölgesinde kazı yaparken yakalanan İ.P. (57), B.A. (51), M.A. (36), Ö.A. (29), A.B. (28) ve A.B. (24) gözaltına alındı. Kazı yaptıkları an esnasında suçüstü yakalanan şahısların yanında, bir dizi kazı malzemesine de el konuldu.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan bu 6 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüpheliler hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.