Kars’ta Kaçakçılık Operasyonu Yapıldı

KAÇAKÇILIK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİ

Kars’ın Arpaçay ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 15 şüpheliye yönelik adli işlemler başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hem kent merkezi hem de Arpaçay ilçesinde çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi.

EŞYA VE MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonlar sonucunda, gümrük kaçağı olduğuna dair değerlendirilen birçok malzeme ele geçirildi. Bunlar arasında 34 adet elektronik iş aleti, 1 elektrikli sigara sarma makinesi, 812 paket sigara, 2 bin 660 doldurulmuş makaron, 10 kilo 250 gram kıyılmış tütün ve 4 cep telefonu bulunuyor.

ŞÜPHELİLERE ADLİ İŞLEM YAPILDI

Ekipler tarafından yakalanan 15 şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Operasyonların devam edeceği bildiriliyor.