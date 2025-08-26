Haberler

Kars’ta Kaçakçılık Operasyonu Yapıldı

KAÇAKÇILIK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİ

Kars’ın Arpaçay ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 15 şüpheliye yönelik adli işlemler başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hem kent merkezi hem de Arpaçay ilçesinde çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi.

EŞYA VE MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonlar sonucunda, gümrük kaçağı olduğuna dair değerlendirilen birçok malzeme ele geçirildi. Bunlar arasında 34 adet elektronik iş aleti, 1 elektrikli sigara sarma makinesi, 812 paket sigara, 2 bin 660 doldurulmuş makaron, 10 kilo 250 gram kıyılmış tütün ve 4 cep telefonu bulunuyor.

ŞÜPHELİLERE ADLİ İŞLEM YAPILDI

Ekipler tarafından yakalanan 15 şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Operasyonların devam edeceği bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bayburt İl Eğitim Müdürü Toplantı Yaptı

Bayburt’ta İl Milli Eğitim Müdürü, ilçe müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirerek 2023-2024 eğitim yılı öncesi eğitim kalitesi ve okul yönetimleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Haberler

Zeynep Sönmez, ABD Açık’ta tura geçti

Zeynep Sönmez, Amerika Açık Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Katie Volynets'i 2-0 yenerek kariyerinde bu prestijli organizasyonda bir üst tura adını yazdırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.