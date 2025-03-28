Kars’ta Kadın Kılığında Firari Yakalandı

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELENDİ

Kars Harakani Havalimanı’nda polis ekipleri, yolcu olarak giren çarşaflı bir kişi ile yanındaki erkek bireyin hareketlerinden şüphelendi. Kimlik kontrolleri sırasında çarşaflı kişinin, bir kadına ait kimlik belgesi sunduğu görüldü. Gelişmeler üzerine şüpheli arama kabinine alındı.

ŞÜPHELİ KİŞİNİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Arama sırasında, kadın kılığına giren kişinin S.K. (23) olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde, S.K.’nın birçok suç kaydının bulunduğu ve hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasına sahip olduğu tespit edildi. Firari hükümlü S.K., gerekli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

KAYIRMA SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca, havalimanına girişte çarşaflı firari hükümlüye eşlik eden ve kendisini kocası olarak tanıtan H.İ.’nin de, kadın kılığına giren kişinin eniştesi olduğu belirlendi. H.İ., suçluyu kayırma suçundan gözaltına alındı.