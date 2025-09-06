Kars’ta Kalp Krizi Geçiren Vefat Etti

CENAZE NAKLİ İÇİN ZORLU KOŞULLAR

Kars’ın Kağızman ilçesinde bir yaylada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden kişinin cenazesi, ekiplerin dört saat süren çalışmasıyla köyüne taşındı. 45 kilometre mesafedeki Yellikıran köyü yaylasında bulunan Vahyettin Ataş (65), burada kalp krizi yaşadı. Köy sakinleri, hastaneye götürmek için Ataş’ı yayladan indiremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Zorlu arazinin etkisiyle bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, her iki tarafı derin uçurumlarla çevrili yaklaşık 20 kilometrelik yayla yolunu AFAD Kars İl Müdürlüğü’ne ait 8×8 amfibik arazi aracıyla geçerek Ataş’a ulaştı. Yapılan incelemede, Ataş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Cenaze, yaklaşık dört saatlik kurtarma çalışmasının ardından köye ulaştırıldı. Ataş’ın cenazesi, otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu süreç, zor koşullara rağmen ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesiyle gerçekleşti.