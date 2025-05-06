Kars’ta Kamyonet Dereye Uçtu

KAS KÖPRÜSÜNDEN DEREYE UÇAN KAMYONETİN SON DURUMU
Kars’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyonet köprüden dereye düştü. Neyse ki, kazada can kaybı yaşanmadı ancak kamyonette maddi hasar meydana geldi. Kaza, Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde gerçekleşti.
KAZANIN NEDENİ YAĞIŞLI HAVADIR
Duraklı köyünden Akyaka’ya seyir halindeki Ö.M. idaresindeki kamyonet, hava koşulları nedeniyle kayganlaşan yol yüzeyinde direksiyon hakimiyetini kaybetti ve köprüden dereye uçtu. Kazanın ardından sürücü Ö.M. yaralanmadı ancak kamyonette hasar oluştu. Sürücü, durumu köydeki yakınlarına bildirdi.
KAMYONET DÜŞTÜĞÜ DEREDEN ÇIKARILDI
Olay yerine gelen köylüler, getirdikleri traktörlerle kamyoneti düştüğü dereden çıkardı. Kamyonet sonrasında çekilerek Ö.M.’nin evinin bahçesine götürüldü.