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Kars’ta Kar Yağışı Etkili Oldu

KARS’TA KARDAN MANZARALAR

Kars’ın Sarıkamış ilçesi ve yüksek rakımlı geçitler, kar yağışıyla tamamen beyaza büründü. İlçede aralıklarla etkili olan sağanak yağmur, yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Sarıkamış’a 15 kilometre mesafedeki 2368 rakımlı Handere Geçidi’nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Bu kar yağışıyla birlikte Sarıçam ormanları, bitkiler ve çiçekler beyaz bir örtüyle kaplandı.

BESİCİLERİN ZORLUĞU

Besiciler, beyaza bürünen Handere köyünün merasında otlattıkları hayvanları soğuk hava ve kar yağışı yüzünden köye geri götürdü. Ayrıca Kars merkeze bağlı 2344 rakımlı Boğatepe Geçidi de kar yağışının etkisiyle tamamen beyaza büründü ve bu geçitteki çiçekler de kar altında kaldı. Besicilerden Yavuz Selim Ay, aniden gelen kar sürpriziyle karşılaştıklarını aktararak, “Bugün 14 Mayıs, hayvanlarımızı otlatmaya bıraktık. Yoğun kar yağışı sebebiyle köye geri getirmek zorunda kaldık. Bu mevsimde görülmemiş bir şey, kar yağışı devam ediyor.” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

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