Kars’ta Kar Yağışı Etkili Oluyor

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Kar yağışı, Türkiye’nin bazı bölgelerinde etkisini sürdürüyor. Özellikle Pazartesi ve Salı günlerinde okulların tatil olup olmayacağı merak konusu. Kars’ta okulların tatil edilip edilmeyeceği, Kars Valiliği tarafından yapılacak açıklamalarla netlik kazanacak. Şu an için resmi bir bilgi paylaşımı yapılmamış durumda.

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI ETKİSİNİ ARTIRACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda bu akşam başlayan kar yağışlarının, yarın gece saatlerine kadar Hakkari il geneli ile Van ve Bitlis’in güneyi, Siirt ve Kars’ın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun şekilde (10-20 cm, yer yer 20 cm üzeri) devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, buzlanma ve don olaylarına bağlı olarak ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

ŞİDDETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Aynı şekilde, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde de kar yağışlarının etkili olması öngörülüyor. Bu akşam saatlerinden, yarın akşam saatlerine kadar Erzurum ve Kars il genelinde, ayrıca Erzincan’ın doğu kesimleri ve Kars’ın batı ilçelerinde de kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu durumun da ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtiliyor ve herkesin tedbirli olması gerektiği hatırlatılıyor.