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Kars’ta Kasten Öldürme Suçluları Yakalandı

HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHISLAR YAKALANDI

Kars’ta, ‘kasten öldürme’ suçuyla ilgili kesinleşmiş hapis cezasına sahip olan iki kişi yakalandı. Kars İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespit edilmesi için yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor.

KÖYDE SAKLANAN ŞAHISLAR TUTUKLANDI

Jandarma, ‘kasten öldürme’ suçundan 11 yıl ve 8 ay hapis cezası bulunan iki şüpheliyi bir köyde saklandıkları yerde ele geçirdi. Yakalanan şahısların jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği, burada yapılan işlemler sonrasında tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildiği öğrenildi.

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