Kars’ta Kavga: 1 Ağır Yaralı

SILAHLI KAVGA SONUCU AĞIR YARALI

Kars’ta meydana gelen silahlı kavga sonucunda bir kişi ağır yaralandı. Kars’ın Arpaçay ilçesinde, daha önce aralarında husumet bulunan F.D. ve M.E. arasında başlayan bir tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan M.E., husumetlisi F.D.’ye av tüfeğiyle ateş açtı. F.D.’nin vücudunun birçok noktasına isabet eden saçmalar sonucunda ağır yaralanmasıyla birlikte, olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

YARALININ TEDAVİSİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Olay yerine gelen polis, güvenlik şeridi çekerek kalabalığı dağıtırken, sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. Ağır yaralı F.D., ambulansla Arpaçay Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak sağlık durumu ağır olduğundan dolayı daha sonra Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Aynı zamanda, polis ekipleri M.E.’yi av tüfeğiyle F.D.’yi vurarak ağır yaralanmasına sebep olduğu için yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.