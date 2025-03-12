Kars’ta Kaybolan İki Çocuk Aranıyor

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kars’ta kaybolan iki ortaokul öğrencisi için polis ekipleri harekete geçti. Kars’ın Fevzipaşa Ortaokulu’nda eğitim gören 14 yaşındaki Ecenaz Demiral ve Zeynep Subaran, saat 12.30’dan itibaren aileleriyle iletişim kuramadı. Aileler, çocuklarından haber alamayınca durumu polise bildirdi.

AİLELER HABER BEKLİYOR

Polis, kaybolan bu iki çocuğun bulunması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Ecenaz Demiral’ın babası Ali Naci Demiral, “Ecenaz’ın üzerinde siyah eşortman, pembe kazak, mavi kot mont ve sırtında mavi çanta vardı” diyerek, kızını görenlerin durumu yetkililere bildirmelerini istedi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma ise devam ediyor.