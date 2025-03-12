Haberler

Kars’ta Kaybolan İki Çocuk Aranıyor

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kars’ta kaybolan iki ortaokul öğrencisi için polis ekipleri harekete geçti. Kars’ın Fevzipaşa Ortaokulu’nda eğitim gören 14 yaşındaki Ecenaz Demiral ve Zeynep Subaran, saat 12.30’dan itibaren aileleriyle iletişim kuramadı. Aileler, çocuklarından haber alamayınca durumu polise bildirdi.

AİLELER HABER BEKLİYOR

Polis, kaybolan bu iki çocuğun bulunması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Ecenaz Demiral’ın babası Ali Naci Demiral, “Ecenaz’ın üzerinde siyah eşortman, pembe kazak, mavi kot mont ve sırtında mavi çanta vardı” diyerek, kızını görenlerin durumu yetkililere bildirmelerini istedi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma ise devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul’da Halk Otobüsü Seyir Halindeyken Yandı

Şişli'de bir özel halk otobüsü, seyir halindeyken alev aldı. Yolcunun olmaması sayesinde facia yaşanmadı, yangın sonrası otobüs kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ve polis olay yerine intikal etti.
Haberler

Tarsus’ta Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobil, kaldırımda yürüyen iki kişiye çarparak refüje çıktı. Yaralılar hastaneye sevk edildi ve sağlık durumları iyiye gidiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.