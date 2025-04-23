Kars’ta Kayısı Ağaçları Büyülüyor

KAĞIZMAN’DA KIŞTAN YAZA GEÇİŞ

Kağızman’daki çiçek açan kayısı ağaçları, görenleri adeta kendine hayran bırakıyor. Kars’ın Kağızman ilçesinde, çiçek açmış kayısı ağaçları kartpostal niteliğinde görüntüler sunarken, bu ağaçlar arasında oyun oynayan çocuklar da dikkat çekiyor. Türkiye’nin kayısı üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Kağızman, Aras Nehri’nin yatağında yer alarak, kayısı bahçelerinde renkli bir cümbüşe ev sahipliği yapıyor. Uzun kavak ağaçlarının arasında açmış çiçekler, havadan çekilen görüntülerle görsel bir şölen ortaya çıkarıyor.

KAYISI AĞAÇLARIYLA GÖRSEL ŞÖLEN

Kağızman’daki kayısı ağaçlarının insanı farklı bir dünyaya çektiğini dile getiren fotoğrafçılar, “Burası Kağızman, kayısı ağaçlarıyla ünlü. Ağaçlar rengarenk çiçek açmış. Görsel şölen sunuyor. Fotoğraf çektik. Kartpostal görüntüler var. Bu manzara insana huzur veriyor” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, beyaz çiçekleriyle gelinlikleri andıran kayısı ağaçları, Kağızman-Sarıkamış Karayolu kenarını adeta beyaz bir örtüyle süslüyor. Bu güzergahı kullanan vatandaşlar, kayısı ağaçlarının arasında durarak sevdikleriyle birlikte bol bol fotoğraflar çekiliyor.