Kars’ta Kaz Yetiştiriciliği Geleneği Devam Ediyor

KARS’IN KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÜYÜYOR

Kars’ın soğuk kış ayları ve karla kaplı coğrafyası, burada yetişen kazlar için mükemmel bir ortam sağlıyor. Kazlar, kış sofralarının vazgeçilmez bir parçası olmasının yanı sıra, yerel ekonomiye önemli katkılarda bulunuyor. Kars’ın Akyaka ilçesinin İncedere köyünde, İstanbul’dan dönen Mahir Bulut, kaz yetiştiriciliğine başlamış durumda. Başlangıçta 500 kaz ile işe koyulan Bulut, şu an 1.400 kaz yetiştiriyor. Kesim zamanı yaklaşırken kazlarını besiye alıyor ve günde birkaç kez göletlere götürerek yüzdürüp, su ihtiyacını karşılıyor.

Köyüne döndüğünü ve kaz yetiştirmeye başladığını belirten Mahir Bulut, “Bu kazlar yaklaşık 15 günlük iken bana geldiler. Biliklerimiz elimde büyüdü. Bunların bir büyüme süreçleri vardı. Büyüdüler, kesim zamanı yetişmesi gerekiyor. En iyi şekilde besilerini yapıyoruz. Hem merada yayılımı sağlıyoruz hem de akşamları arpa ile besliyoruz. Bunların kesim zamanı geldikten sonra bir kısmını keseceğiz. Bir kısmı da kendimize damızlık olarak ayıracağız. Çoğunluğunu satacağız, geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz” dedi. Kazların suya götürülmesi, hem temizlik hem de su ihtiyacını karşılama açısından önemli bir uygulama. Akşamları ise kazlar kapalı alanlara alınarak, arpa ve buğday verilerek besleniyorh ve kilo almaları sağlanıyor.

Havaların soğumasıyla bu işlem daha da etkin hale geliyor. Kazlar, arpa ve buğday ile yüksek besin değeri sayesinde kilo alıyor ve bu süreç, etlerinin kalitesini artırıyor. Kış aylarında kesilen kazlar, tuzlanarak dışarıda ayazda bekletiliyor. Kars’a gelen hem yerli hem yabancı turistler, kaz etine ilgi gösteriyor ve bu et, yüksek fiyatlarla satılıyor. Kars’ta kaz yetiştiriciliği, yüzyıllardır süregelen bir kültürel geleneği de yansıtıyor. Kaz ziyafetleri, kış aylarında misafir ağırlamanın ve toplu yemeklerin en keyifli hali olarak Karslılar için bir sosyalleşme aracı haline geliyor ve bölgenin gastronomik zenginliğini gözler önüne seriyor.