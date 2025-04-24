Kars’ta Kaz Yetiştiriciliği İçin Proje

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Kars’ta kaz yetiştiriciliğinde önemli bir gelişme yaşanıyor. Macaristan’dan getirilen kaz yumurtaları kuluçka makinelerine yerleştirildi. Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kaz yetiştiriciliğine katkı sağlamak için Macaristan’dan kaz yumurtaları getiriyor.

YUMURTALAR TESTTEN GEÇTİ

Macaristan’dan gelen kaz yumurtaları, Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın’ın katılımıyla kuluçka makinelerine yerleştirilmeden önce bir dizi teste tabi tutuldu. Daha sonra kaz yumurtaları kuluçka makinelerine konularak süreç başlatıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yumurtaların çıkarak gelişim süreçlerini dikkatle takip edecek. Yumurtadan çıkan kaz yavrularının Kars’ın iklim ve coğrafyasına uygunluğu değerlendirilecek.

BÖLGESEL ÜRETİM GÜÇLENİYOR

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu proje ile beraber bölgesel kaz üretimi daha da güçlendirilecek. Kars, bu yeni adımla kaz yetiştiriciliğinde önemli bir merkez olma yolunda ilerleyecek.