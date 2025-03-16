Kars’ta Kedi ve Köpeğin Dostluğu Görüntülendi

SOĞUKTA YÜREKLERİ ISITAN DOSTLUK

Kars’ta kameralara yansıyan bir dostluk hikayesi, izleyenlerin kalplerini ısıtıyor. Soğuk hava şartlarında birbirine sokularak ısınan bir kedi ve köpek, çevredeki insanların yüzünde sıcak bir gülümseme bırakıyor.

SEVECEN ANLAR VE GÜLEN YÜZLER

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Şahnalar köyünde bir vatandaşın kaydettiği görüntülerde, kedinin sevecen tavırlarla köpeğe sokulup ona güvenli bir şekilde yaslandığı ve birlikte oynadıkları anlar görülüyor. Bu ikili, Kars’ın soğuk havasına inat, sıcacık bir dostluk bağı kurmayı başarıyor. Görüntüler, izleyenleri hem duygulandırıyor hem de gülümsetiyor.