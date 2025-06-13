Kars’ta Kırsal Kalkınma Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI DETAYLARI

Kars’ta kırsal kalkınma mevzuatına yönelik önemli bir toplantı yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından “Kırsal Yeni Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı” çerçevesinde mevzuat güncellemeleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

KATILIMCILAR VE GÜNDEM

Toplantıya Kars’taki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri, yatırımcılar, işletmeciler ve proje danışmanları katıldı. Ayrıca, yeni dönem destekleri ve yatırım fırsatları hakkında katılımcılar arasında görüş alışverişi yapıldı. Toplantı, katılımcıların sorunlarına yanıtlar verilmesiyle son buldu.