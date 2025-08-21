Kars’ta Kış İçin Tezek Hazırlıkları Yapılıyor

Kars’ta köylüler kış hazırlıklarını sürdürüyor

Kars’ta kış aylarının zorlu geçmesi sebebiyle köylüler, yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için ‘tezek mesaisine’ başladı. Şehirdeki kış süresi yaklaşık 9 ay sürerken, köylüler sene başında soğuk havalara karşı hazırlıklarını şimdiden yapıyor. Kars’ın yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşlar için odun ve kömür fiyatlarının yüksek olması, bölge halkını yüzyıllardır uygulanan bir geleneği devam ettirmeye yönlendiriyor. Hayvan gübresinden elde edilen tezek, köylüler için önemli bir ısınma kaynağı haline geliyor.

tezek yapım süreci

Tezek yapımı oldukça zahmetli bir süreç olarak biliniyor. Öncelikle hayvan gübresi toplanarak belirli bir yerde biriktiriliyor. Sonrasında, bu gübrenin içerisine saman ve su ekleniyor ve karışım ayaklarla çiğnenip yoğruluyor. Elde edilen harç, daha sonra kalıplar halinde güneşte kuruma sürecine bırakılıyor.

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde yaşayan Erol Demirkaya, kış için hazırlık yaptıklarını belirterek, “Tezeklerimizi yapıyoruz. İlk önce kestik sonra kuruttuk, kışlık yakacağımızı hazırlıyoruz. İnşallah kışın ısınacağız” diyor. Tezeklerin hazırlanmasında baba Demirkaya’ya yardımcı olan oğlu Muhammed Ali, “Kışa hazırlık için babama yardım ediyorum. Tezek taşıyoruz. Kışın ısınacağız. Şu an kalak yapıyoruz” şeklinde konuşuyor.

modern yöntemlerin etkisi

Yeni ve modern ısınma yöntemlerinin yaygınlaşmasına rağmen, Kars’ın pek çok köyünde tezek kullanımı hala devam ediyor. Ekonomik ve çevreci bir yakıt olması nedeniyle tezek, köylüler için vazgeçilmez bir ısınma aracı olarak kalmaya devam ediyor.