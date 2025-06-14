Haberler

Kars’ta KÖYDES Toplantısı Yapıldı

KÖYDES TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Kars’ta, 2025 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) ile ilgili bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Kars Valiliği Toplantı Salonu’nda, Vali Ziya Polat’ın liderliğinde Kaymakamlar ve ilgili kurum yöneticileri bir araya geldi. Bu toplantıda, Kars’a ayrılan 2025 yılı KÖYDES bütçesi çerçevesinde, köylerin altyapı ihtiyaçlarının etkin bir biçimde karşılanabilmesi için planlanan projeler ve çalışmalar gözden geçirildi.

Toplantıda, köylerde daha önce gerçekleştirilen altyapı çalışmaları hakkında bilgi verildi. Yürütülen projelerin mevcut durumu değerlendirildi ve fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantı, katılımcıların görüşlerini paylaşmalarının ardından sona erdi.

ÖNEMLİ

Haberler

İtalya’daki Müzede Sandalye Olayı

İtalya'daki bir sanat galerisinde, Swarovski kristalleriyle süslü 'Van Gogh' isimli sandalye kırıldı. Müze, olay sonrası sosyal medya üzerinden sanat eserlerine saygı konusunda farkındalık yaratmayı amaçladı.
Haberler

Aziz Yıldırım Gençlerle Buluştu, Konuştu

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, genç kongre üyeleriyle buluşarak başkan adaylığına yönelik çağrılara yanıt verdi. "Gelişim önemli değil, kısa süreli panzehir olurum" dedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.