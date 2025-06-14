Kars’ta KÖYDES Toplantısı Yapıldı

KÖYDES TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Kars’ta, 2025 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) ile ilgili bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Kars Valiliği Toplantı Salonu’nda, Vali Ziya Polat’ın liderliğinde Kaymakamlar ve ilgili kurum yöneticileri bir araya geldi. Bu toplantıda, Kars’a ayrılan 2025 yılı KÖYDES bütçesi çerçevesinde, köylerin altyapı ihtiyaçlarının etkin bir biçimde karşılanabilmesi için planlanan projeler ve çalışmalar gözden geçirildi.

Toplantıda, köylerde daha önce gerçekleştirilen altyapı çalışmaları hakkında bilgi verildi. Yürütülen projelerin mevcut durumu değerlendirildi ve fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantı, katılımcıların görüşlerini paylaşmalarının ardından sona erdi.