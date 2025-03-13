Kars’ta Küçükbaş Hayvancılık İçin Önemli Proje

Kars Veteriner Hekimleri Odası ve Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, Kars için büyük bir projeye imza attı. Kars Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği (DKKYB) ile Kars Veteriner Hekimleri Odası (KVHO) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Kars Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Gürbüz Sadıkoğlu ve Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül tarafından gerçekleştirildi. Protokol çerçevesinde, bölgede küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin daha bilimsel ve kazançlı bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda, hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için ortak projelerin hayata geçirilmesi de hedefleniyor.

BİLİMSEL FAALİYETLER HAZIRLANACAK

Kars Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Kars Veteriner Hekimleri Odası arasında imzalanan protokolde her iki başkan, gerçekleştirecekleri faaliyetleri duyurdu. Kars Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, “Küçükbaş hayvancılık sektörüne yönelik teknik bilgilendirme toplantıları düzenleyeceğiz. Tarım ve hayvancılık alanlarında bilimsel ve sektörel bilgiyi paylaşarak, sektördeki gelişmeler konusunda ortak raporlar hazırlayarak ve yayınlayacağız. Veteriner hizmetleri konusunda üyelere yönelik bilgilendirmeler yaparak, farkındalık oluşturacağız” dedi.

TEKNİK DESTEK VE EĞİTİMLER SUNULACAK

Ödül ayrıca, ortak projeler geliştirerek destek ve fonlardan yararlanacaklarını belirtti. “Odamız tarafından Kars’ta yürütülen küçükbaş hayvancılıkla ilgili protokol, proje ve çalışmaları, Kars DKKYB’ne kayıtlı üyelerimize duyuracağız ve üyelerimizin katılımını sağlayacağız. Odamıza kayıtlı olup küçükbaş hayvan yetiştiriciliği faaliyeti gösteren üyelere yönelik KVHO tarafından eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmasını sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

SORUNLARA YÖNELİK PROJELER HAZIRLANACAK

Ödül, Kars’ta küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde karşılaşılan infertilite, beslenme, paraziter mücadele gibi sorunların çözümüne yönelik projeler ve saha çalışmaları düzenleyeceklerini ifade etti. “Sektördeki gelişmeleri takip ederek, Kars DKKYB üyelerine gerekli bilgilendirme ve teknik destekler sağlanacak. Veteriner hekimlerin işletmelerle olan iş birliklerini geliştirecek projelere katkı sunulmasını sağlayacağız. Bölgemiz hayvancılığının kalkınması için protokolün hayırlara vesile olmasını temenni ederim” diye konuştu.