Haberler

Kars’ta Kuduz Durumu, Karantina Başladı

KUDUZ VAKASI TESPİTİ VE KARANTİNA UYGULAMASI

Kars’ta, bir tilki ile köpeğin arasında gerçekleşen mücadelede kuduz vakası ortaya çıktı. Kars’ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde hayvanlarını otlatan bir besicinin köpeği, bir tilki ile karşı karşıya geldi. Bir süre sonra köpeğinin öldüğünü gören besici, durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’ne iletti.

Beldede yapılan incelemeler sonucunda, alınan numuneden köpeğin kuduz hastalığı taşıdığı belirlendi. Bunun üzerine, Dağpınar beldesinde karantina önlemleri hayata geçirildi. Beldeye gelecek 6 ay boyunca kedi ve köpek girişine yasak getirildi. Ayrıca, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri besicinin tüm hayvanlarını olası hastalığa karşı aşıladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Gültekin, Okul Ziyaretinde Velilerle Görüştü

Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı "Okula Uyum Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Şehit Ümit Çoban İlkokulu'nu ziyaret etti.
Haberler

Ordu’da Sosyal Market Öğrenci İhtiyaçlarını Karşıladı

Ordu’daki sosyal market, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemeleri sağlayarak ailelerin yükünü hafifletiyor. Bu uygulama, sosyal belediyecilik projeleri kapsamında hayata geçirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.