Kars’ta Kuduz Durumu, Karantina Başladı

KUDUZ VAKASI TESPİTİ VE KARANTİNA UYGULAMASI

Kars’ta, bir tilki ile köpeğin arasında gerçekleşen mücadelede kuduz vakası ortaya çıktı. Kars’ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde hayvanlarını otlatan bir besicinin köpeği, bir tilki ile karşı karşıya geldi. Bir süre sonra köpeğinin öldüğünü gören besici, durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’ne iletti.

Beldede yapılan incelemeler sonucunda, alınan numuneden köpeğin kuduz hastalığı taşıdığı belirlendi. Bunun üzerine, Dağpınar beldesinde karantina önlemleri hayata geçirildi. Beldeye gelecek 6 ay boyunca kedi ve köpek girişine yasak getirildi. Ayrıca, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri besicinin tüm hayvanlarını olası hastalığa karşı aşıladı.