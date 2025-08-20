Kars’ta Kültür Varlığı Satışı Yakalandı

JANDARMA EKİPLERİNDEN BAŞARILI OPERASYON

Kars’ta, jandarma ekipleri önemli bir operasyona katıldı. Kültür varlığı eseri satmaya çalışan bir şahıs, alıcı gibi davranan jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kars İl Jandarma Komutanlığı, Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda bir kişinin elinde bulunan eski eseri satma niyetinde olduğu bilgisine ulaştı.

ALICI KILIĞINDA YAKALAMA

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda harekete geçen jandarma ekipleri, suçlu ile iletişim kurarak alıcı rolü üstlendi. Yapılan pazarlıkların ardından, tarihi eserin satışının gerçekleşeceği buluşma noktası belirlendi. Jandarma ekipleri, şüpheliyle buluşarak satmak üzere elinde bulundurduğu Bizans dönemine ait kültür varlığı olduğu değerlendirilen eski eser ve yanında bulunan iki kişiyle birlikte bir Eski Eser Kitabı satışı için pazarlığa giriştiği sırada operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Satış işlemi sırasında suçüstü yakalanan üç şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, kültür varlığı eseri ve Eski Eser Kitabı’nı muhafaza altına aldı. Gözaltına alınan üç kişi, İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Hakkında adli işlem başlatılan şüpheliler, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kars Valiliği, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, halkın huzurunu ve tarihi değerlerin korunmasını sağlamak amacıyla çalışmaların devam edeceğini belirtti.