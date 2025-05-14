Kars’ta Mayıs’ta Yağan Kar Şaşırttı

KARS’TA MAYIS AYINDA KAR YAĞDI

Kars’ta Mayıs ayında beklenmedik şekilde yağan kar, birçok kişiyi şaşırttı. Yüksek bölgeler hızla karla kaplanırken, hayvan yetiştiricileri bu duruma hazırlıksız yakalandı. Son üç gündür etkili olan sağanak yağmurlar, bu sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Hava sıcaklığı hissedilir ölçüde düştü ve 2 bin 344 rakımlı Boğatepe Geçidi’nde yağan kar kısa süre içinde çevreyi beyaz örtüyle kapladı.

HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİ ŞAŞIRDI

Bölgede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, bu beklenmedik kar yağışı sonucunda arazide hazırlıksız kaldı. Mayıs ayında kar yağdığını ifade eden hayvan yetiştiricileri, “İlkbaharda burada kar yağıyor. Biz burada karda kaldık. Vallahi ilkbaharda kar biz şaşırdık” söylemlerine yer verdiler.

Yağan kar ile birlikte yeşil alanlar beyaz bir örtüyle kaplanırken, rengarenk çiçekler kartpostal gibi görüntüler oluşturdu. Beyaz örtüyle bezeli çiçekler, görsel bir şölen sunarak kameralara yansıdı. Kentteki hava sıcaklığı ise sıfırın altında 3 dereceye düştü ve yağışlı hava koşulları etkisini sürdürüyor.