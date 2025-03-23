Kars’ta Meydana Gelen Kaza: 3 Yaralı

KAZA SONRASI ARAÇ TERS DÖNDÜ

Kars’ta gerçekleşen bir trafik kazasında, çarpmanın etkisiyle bir araç ters döndü. Bu feci kazada, 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza, Sanayi Kavşağı Çevreyolu üzerinde meydana geldi ve iki aracın çarpışmasıyla gerçekleşti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti.

OLAY YERİNE GÜVENLİK VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekipleri yönlendirildi. Bölgedeki trafik ekipleri, kaza alanında güvenlik önlemlerini alırken sağlık ekipleri yaralılara hızlı bir şekilde müdahale etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere taşındı. Yaralılardan 1 kişinin durumunun ağır olduğu bilgisi alındı. Feci kazada, ters dönen araçlardan birinin yanı sıra her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Öte yandan, kaza ile ilgili olarak tahkikat başlatıldı. Ajanslardan edinilen bilgilere göre, yaralıların sağlık durumu ve kaza ile ilgili detaylar araştırılıyor.