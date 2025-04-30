Kars’ta Meyve Ağaçları Açılıyor

KARS’TA MEYVE AĞAÇLARI DİKİMİ NEŞELİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Kars’ta tarımsal üretimi çeşitlendirmek ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla meyve ağaçları dikim çalışmaları hızlandı. Selim ilçesinde, Kars Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan alanda “Meyve Ormanı Fidan Dikimi” etkinliği düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinlikte, yeni meyve ağaçları toprakla buluştu ve Vali Ziya Polat, kendi diktiği meyve fidanına can suyu verdi.

VALİ POLAT, AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA VURGU YAPTI

Fidan dikiminde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ziya Polat, “Ağaçlandırma çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde yaklaşık 2,5 milyon ağaç Kars’a dikiliyor ve dikilmeye devam edecek.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, tüm ilçelerde örnek meyve bahçeleri oluşturma isteğini belirten Polat, “Bugün Selim ilçemizde başlangıcı yapıyoruz. Herhalde 15 gün içerisinde tüm ilçeler ve merkezde örnek meyve ağaç dikimimizi yapmış olacağız.” dedi.

VATANDAŞLARA FİDAN DAĞITIMI YAPILACAK

Vatandaşlara fidan dağıtımının yapılacağını söyleyen Vali Ziya Polat, “Örnek bahçeler uygulamasını yapıp, vatandaşlara anlatmak ve vatandaşlarımıza devretmek istiyoruz. Özellikle köylerde, köy tüzel kişilere ait arazilerde meyve bahçeleri oluşturacağız.” açıklamasında bulundu. 3 yıl boyunca bakımını Orman Genel Müdürlüğü’nün üstleneceğini kaydeden Polat, bu süre sonunda kendilerinden devralacakları meyve bahçelerinin köylüler ve vatandaşlar için ekonomik katkı sağlayacağını belirtti.

MİLYONLARCA MEYVE FİDANI TOPRAKLA BULUŞTU

Kars Orman İşletme Müdürlüğü’nün öncülüğünde yürütülen proje dahilinde, il genelinde binlerce meyve fidanı toprakla buluştu. Selim’de düzenlenen fidan dikim etkinliğine Vali Ziya Polat’ın yanı sıra protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katılım gösterdi. Kars’ta başlatılan bu faaliyet ile meyve bahçeleri oluşturulacak ve 3 yıl boyunca bakımı yapılacak olan bu bahçeler, sonrasında vatandaşlara devredilecek. Böylece kentte meyve üretimi yapılacak ve aile bütçelerine katkı sağlanacak.

VALİ POLAT, CİRİT ATINA BİNDİ

Etkinlik sırasında Vali Ziya Polat, cirit atına binerek cirit sahasında at koşturdu. Vali Polat’ın at binmesi, etkinliğe renkli görüntüler sundu.