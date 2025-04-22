Kars’ta Motosiklet Sürücüleri Bilgilendirildi

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ BİLGİLENDİRİLDİ

Kars’ta motosiklet sürücüleri, “Bir Kural Bir Ömür” projesi ile eğitim aldı. Akyaka ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı proje kapsamında motosiklet sürücüleri için bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Trafik ekipleri, motosiklet sürücüleri için Ahmet Arslan Caddesi’nde, Tren İstasyonu önünde eğitim düzenledi. Bu etkinlikte güvenli sürüş teknikleri, kask kullanımı, trafik işaretlerine uyum ve sürüş esnasında dikkat edilmesi gereken diğer konularda teorik ve pratik eğitimler verildi.

EĞİTİMLERİN DEVAMI

Akyaka İlçe Emniyet Amirliği, bu tür eğitimlerin ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti. Bu eğitimlerin trafik kazalarının önlenmesi ve sürücü güvenliğinin artırılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.