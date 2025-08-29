Kars’ta Muaythai Şampiyonası Nefes Kestiriyor

ŞAMPİYONADA YÜZLERCE SPORCU MÜCADELE EDİYOR

Kars’ta, 81 ilden 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen Çocuklar Türkiye Muaythai Şampiyonası heyecan dolu anlara sahne oluyor. Katılımcı sporcular, dereceye girmek için kıyasıya bir mücadele yürütüyor. “Birgün Spor Birgün Siper” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, 26-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Kars’ta planlanıyor.

KENTİN GÜZELLİKLERİ TANITILIYOR

Şampiyonaya katılan sporcular, sadece müsabakalarla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda Kars’ın doğal ve kültürel zenginliklerini de keşfetme fırsatı buluyor. Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan Vekili Korkmaz Atalay, “500 civarında sporcu, 500 civarında hakem, antrenör, idareci ve veli olmak üzere yaklaşık bin kişi ile Kars’tayız” açıklamasında bulundu.

Atalay, Türkiye Muaythai Federasyonu’nun her yıl uyguladığı sosyal projelere dikkat çekerek, “Minik-Yıldız çocuklarımıza milli bilinç ruhunu tarihi yerlerimizde uygulamalı olarak yaşatmaya devam ediyoruz” diye belirtti. Şampiyonada yer alan minik ve yıldız sporcular, derece için kıyasıya mücadele ederken, etkinlik 31 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek.