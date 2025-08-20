Kars’ta Okul Boyandı, Öğrencilere Destek

HAYIRSEVER İŞ İNSANI DESTEK OLDU

Kars’taki bir hayırsever iş insanı, köy okulunun sınıflarını boyatarak öğrencilere daha ferah ve sağlıklı bir eğitim ortamı sağladı. Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyündeki ilkokul, Karahanlı iş insanı Esat Ulu tarafından okullar başlamadan önce tamamen boyatıldı.

YENİ GÖRÜNÜMLE EĞİTİM ORTAMI İYİLEŞTİ

Yapılan çalışmalar sonucunda okul, modern bir görünüme sahip oldu. Karahan köyü muhtarı Selahattin Kaçan, okulun boyanmasına katkı sağlayan iş insanı Esat Ulu’ya teşekkür etti. Bu tür destekler, köy okullarında eğitim kalitesini artırmaya yardımcı oluyor.