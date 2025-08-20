Haberler

Kars’ta Okul Boyandı, Öğrencilere Destek

HAYIRSEVER İŞ İNSANI DESTEK OLDU

Kars’taki bir hayırsever iş insanı, köy okulunun sınıflarını boyatarak öğrencilere daha ferah ve sağlıklı bir eğitim ortamı sağladı. Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyündeki ilkokul, Karahanlı iş insanı Esat Ulu tarafından okullar başlamadan önce tamamen boyatıldı.

YENİ GÖRÜNÜMLE EĞİTİM ORTAMI İYİLEŞTİ

Yapılan çalışmalar sonucunda okul, modern bir görünüme sahip oldu. Karahan köyü muhtarı Selahattin Kaçan, okulun boyanmasına katkı sağlayan iş insanı Esat Ulu’ya teşekkür etti. Bu tür destekler, köy okullarında eğitim kalitesini artırmaya yardımcı oluyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bakanlık, ‘Komşu Anne’ Projesi Eğitimlerine Devam Ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Komşu Anne' projesi ile çocukların korunmasını ve nitelikli bakıma erişimini arttırmayı amaçlıyor. Proje, evde birden fazla çocuğun bakımını destekleyecek.
Haberler

Yılan, Antakya’da Doğaya Bırakıldı

Antakya'da bir evdeki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortamına salındı. Hane sakinleri, yılanı çıkaramadıkları için profesyonel yardım talep etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.