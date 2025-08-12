Kars’ta Olayın Şüphelisi Yakalandı

ÖNCEKİ GÜN KARS KALESİ’NDE YANGIN ÇIKTI

Kars Kalesi’nin eteklerinde bulunan 8 dönümlük alanda meydana gelen ot yangınının şüphelisi yakalandı. Bu şüphelinin 27 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

YANGINLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Kars’ta, 10.08.2025 günü Kars Kalesi’nin alt kısmında çıkan otluk alandaki yangın, Kars Kalesi ışıklandırmalarına zarar verdi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü, durumu araştırmak için harekete geçti. Uzman ekipler olay yerindeki kamera kayıtlarını detaylı biçimde inceledi. Ayrıca tanık beyanları da toplandı ve yangınla ilişkili şüpheli tespit edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan 27 kaydı olan 21 yaşındaki Ö.Y. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliği’ne sevk edildi ve adli makamlarca tutuklandı.