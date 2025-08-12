Haberler

Kars’ta Olayın Şüphelisi Yakalandı

ÖNCEKİ GÜN KARS KALESİ’NDE YANGIN ÇIKTI

Kars Kalesi’nin eteklerinde bulunan 8 dönümlük alanda meydana gelen ot yangınının şüphelisi yakalandı. Bu şüphelinin 27 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

YANGINLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Kars’ta, 10.08.2025 günü Kars Kalesi’nin alt kısmında çıkan otluk alandaki yangın, Kars Kalesi ışıklandırmalarına zarar verdi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü, durumu araştırmak için harekete geçti. Uzman ekipler olay yerindeki kamera kayıtlarını detaylı biçimde inceledi. Ayrıca tanık beyanları da toplandı ve yangınla ilişkili şüpheli tespit edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan 27 kaydı olan 21 yaşındaki Ö.Y. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliği’ne sevk edildi ve adli makamlarca tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Çerkezköy’de Gasp İhbarı Yapıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir büfeyi soyan Bulgar uyruklu kişi, polisin müdahalesiyle yakalandı. Zanlının, tanınmamak için saçını kestirdiği belirtildi.
Haberler

Kırıkkale’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Kırıkkale'de bir hastane çalışanı, doktor hesaplarını kullanarak 8 kişiye yeşil reçeteli uyuşturucu ilaç yazdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Evinden uyuşturucu aparatı ve madde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.