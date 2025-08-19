Kars’ta Operasyonla Silahlar Ele Geçirildi

POLİS OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Arpaçay’da gerçekleştirilen polis operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bu olayla bağlantılı olarak 12 kişi gözaltına alındı. Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kent merkezi ve Arpaçay ilçesinde yasa dışı silah ticaretini önlemeye yönelik olarak birçok adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

KOM ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 8 şarjör ve 200 fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak 12 şüpheli gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Gözaltına alınan 12 kişi hakkında, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçlamasıyla adli ve idari işlem başlatıldı.