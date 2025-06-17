Kars’ta Patlama Sonrası Yangın Söndürüldü

PATIŞANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kars’ta, Yenişehir Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın bodrum katında patlama yaşandı. Bu patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi hâlâ araştırılıyor.

OLAY YERİNE EYYİNLER SEVK EDİLDİ

Patlama ardından, olay mahalline hemen polis, itfaiye, sağlık ekipleri, AFAD ve Karayolları Arama Kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla önlem aldı ve apartmanda yaşayan vatandaşları tahliye etti.

SAĞLIK MÜDAHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yangın kontrol altına alınırken, olay yerinde fenalaşan bir kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edilerek müdahale edildi. Ekiplerin hızlı hareketi, daha ciddi zararlara karşı önlem almış oldu.