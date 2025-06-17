Kars’ta Patlama Ve Yangın Meydana Geldi

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kars’ta kısa bir süreliğine paniğe yol açan bir olay yaşandı. Yenişehir Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın bodrum katında patlama meydana geldi. Patlamanın hemen ardından yangın çıktı.

EQUİPLERİN MÜDAHALESİ

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ekipleri, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ve Karayolları Arama Kurtarma (KARAKURT) ekipleri yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve binadaki vatandaşlar güvenli bir şekilde tahliye edildi.

ÇIKTIĞI SEBEP ARAŞTIRILIYOR

Olayla ilgili olarak patlamanın ve ardından çıkan yangının nedeninin araştırıldığı bilgisi verildi. Olayın gelişmeleri takip ediliyor.