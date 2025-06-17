Kars’ta Patlama, Yangın Ve Tahliye

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kars’ta 5 katlı bir binanın bodrum katında meydana gelen patlama, ardından yangın çıkmasına neden oldu. Olay, Yenişehir Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanda gerçekleşti. Patlamanın hemen ardından yangın başladı.

EĞİTİM VE YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ile Karayolları Arama Kurtarma (KARAKURT) ekipleri gönderildi. Yangın, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

PATLAMAYI YENİDEN ARAŞTIRILIYOR

Patlamanın çıktığı binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Yangın ve patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.