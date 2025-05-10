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Kars’ta Sağanak Ve Dolu Su Bastı

SAĞANAK VE DOLU ETKİSİYLE SU BASKINI

Kars’ta meydana gelen sağanak ve dolu nedeniyle bazı evler ve iş yerleri su altında kaldı. Akyaka ilçesinde aniden etkili olan bu şiddetli yağış, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Yağışlar sonucunda cadde ve sokaklarda biriken sular, sürücülerin ilerlemekte zorlanmasına yol açtı.

HIZLA YAYILAN TAŞKIN DURUMU

Akyaka-Kars tren yolu hattı sular altında kalırken, taşkın sonucu ilçe merkezindeki bazı caddelerde taş ve toprak yığınları ortaya çıktı. Akyaka Belediyesi ekipleri, sel sularının tahliye edilmesi için hızlı bir şekilde çalışmalar başlattı.

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