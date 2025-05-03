Kars’ta Sanıklara Müebbet Hapis İstendi

OLAYIN GÜNDEMİ

Kars’ta 6 yaşındaki Muhammed Poyraz Erdağ’ın bir düğün salonuna açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada, tutuklu 3 sanık için ‘Çocuğu kasten öldürme suçundan’ ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Olay, 29 Ekim 2024’te öğle saatlerinde İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Önceden aralarında husumet bulunan bir grup, düğün salonuna ateş açtı. Düğün salonunda bulunan kişiler de bu ateşe silah ile karşılık verdi. Bu esnada, salonun yaklaşık 150 metre ilerisinde, kaldırımda akülü arabası ile oynayan küçük Muhammed Poyraz Erdağ başından vurularak ağır yaralandı. Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN YAKALAMA

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, bölgedeki güvenlik kameraları incelendi. Yapılan incelemede, olaya karıştıkları belirlenen M.A., A.A., Y.Y., Y.Y., K.Y., Y.D.A., E.Y.A., B.A. ve K.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden K.Y., Y.Y., Y.Y., A.A. ve M.A. tutuklandı.

IDDIANAMEDEKİ DETAYLAR

Tutuklu sanıklar hakkında iddianame hazırlandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerin de yer aldığı bu iddianamede, Muhammed Poyraz Erdağ’ın K.Y., Y.Y. ve Y.Y.’nin silahlarından çıkan kurşunla yaşamını yitirdiği vurgulandı. İddianamede, tutuklu sanıklar K.Y., Y.Y. ve Y.Y. için ‘Çocuğu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. “Muhammed Poyraz Erdağ’a yönelik eylemlerinin şeklen olası kast olabileceği görülse de olayın meydana geldiği yerin Kars’ın en işlek caddelerinden biri olması ve olayın şekli dikkate alındığında, çocuğun iştirak halinde kasten öldürülmesi suçundan cezalandırılmaları gerekir” ifadelerine yer verildi. Diğer tutuklu sanıklar A.A. ve M.A. hakkında ise hasımlarına yönelik gerçekleştirdikleri silahlı saldırı nedeniyle ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezası istendi. İddianame, Kars 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.