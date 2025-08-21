Kars’ta Şap Hastalığı Tedbirleri Alındı

HASTALIKLA MÜCADELE BAŞARISI

Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, kentteki SAT-1 tip şap hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Aydın, “Alınan tedbirler sayesinde hastalığın seyrini değiştirdik ve çok şükür 600 bin büyükbaş ve 1 milyonun üzerindeki küçükbaş hayvanımızı yeniden meralara döndürdük.” dedi. Aydın, SAT-1 tip şap hastalığının kontrol altına alındığı bölgede merada hayvanlarını otlatan besicilerle bir araya geldi. Dikme köyünde çobanların sorunlarını dinleyen Aydın, gazetecilere, Kars’ın Türkiye’deki hayvancılık açısından önemine vurgu yaptı.

ETKİN TEDBİRLER VE UYGULAMALAR

Aydın, 60 yıl aradan sonra Türkiye’de ilk defa görülen SAT-1 serotipli şap hastalığına karşı hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ettiklerini belirtti. İl ve ilçe müdürlüklerindeki 100 veteriner hekim, bakanlığa bağlı Şap Enstitüsü tarafından geliştirilen aşıları uygulamak için gece gündüz çalıştı. Aydın, ayrıca “60 ton dezenfektan kullanılarak yalnızca işletmeler değil, mera ve yaylalarda hayvanların toplandığı alanlar ile ağıllar da dezenfekte edildi. 550 bin büyükbaş ve 450 bin küçükbaş olmak üzere toplam 1 milyon hayvanımız sağlık taramasından geçirildi.” ifadelerini kullandı. Bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerin de gerçekleştirildiği aktarıldı.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Aydın, yürütülen çalışmaların karantina tedbirleriyle birlikte gerçekleştiğini belirterek, “Alınan bu tedbirler sayesinde hastalığın seyrini değiştirdik ve çok şükür 600 bin büyükbaş ve 1 milyonun üzerindeki küçükbaş hayvanımızı yeniden meralara döndürdük.” dedi. Mücadelenin henüz tamamlanmadığını vurgulayan Aydın, “Hastalığın yeniden ortaya çıkmaması ve yayılmaması için aşılama çalışmalarımız devam ediyor.” dedi. Üreticilerin bu süreçteki duyarlılığına dikkat çeken Aydın, “Aşılamaya katılım, hem sürülerimizin sağlığı hem de ülkemiz hayvancılığı açısından hayati bir unsurdur.” diye konuştu.

Kars’ın, ülkenin besilik hayvan ihtiyacını karşılamaya hazır olduğunu ifade eden Aydın, “Bununla birlikte bu bereketli topraklardan elde edilen sütlerle ürettiğimiz Kars kaşarı, gravyeri ve tereyağıyla da ülkemizin sofralarına hem değer hem lezzet katmaya devam ediyoruz.” dedi. Veteriner hekimlere ve tüm üreticilere teşekkür eden Aydın, bakanlığın tahsis ettiği 260 bin doz SAT-1 serotip içeren şap aşısını uygulamaya devam ettiklerini de sözlerine ekledi.