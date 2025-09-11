Kars’ta Şehit Ailelerinin Zor Durumu

ŞEHİT AİLESİNİN ZOR YAŞAMI

Kars’ın Kağızman ilçesinde 1994 yılında şehit düşen Piyade Komando Er Asım Türk’ün anne ve babası, Çanakçı’ya bağlı Egeköy’de zor şartlar altında yaşam savaşı veriyor. Patika yollardan zor ulaşılabilen, çatısı yağmurdan korunmak için naylon ve çadırla kapatılmış evde, şehit annesi Pamuk Türk ile babası Harun Türk yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Şehit babası Harun Türk, evladını kaybettikten sonra hayatının köklü bir şekilde değiştiğini ifade ederken, gözyaşları içerisinde, “Şehit verdiğim tek oğlumu rüyalarımda görüyorum. Bana ‘Beni bırakma baba’ diye sesleniyor. Hangi baba, şehidinin mezarını bırakıp başka yerlere gidebilir? Bu yüzden buradan ayrılamıyorum. Durulmayacak durumda olsa da bu evde kalmaya devam ediyorum. Devletimden tek isteğim, ömrümün sonuna biraz daha rahat edeceğim bir evdir” dedi.

DEVLET DESTEK SÜRECİ

Şehit annesi Pamuk Türk ise, “Oğlumuzun şehit olmasının ardından devletimiz bir miktar para vermişti. Üzerine hayvanlarımızı, ziynetimizi satıp komşuların da yardımıyla Görele’den bir ev aldık. Orada yarı konuşma engelli kızım kalıyor. Ben oraya gidelim diyorum ama eşim oğlumuzun mezarını bırakmak istemiyor. Mecbur ben de onun yanında kalıyorum. Bu evimiz biraz onarılırsa en azından daha rahat ederiz. Ancak bizim ne yeni ev yapacak, ne de onarmaya gücümüz var.” şeklinde konuştu.

AÇILIYOR OLAN TAPU SORUNLARI

Egeköy Muhtarı Hacı Ali Aydoğan ise, ev yapımı için yaşanan tapu sorunlarına dikkat çekti. “Harun amca, şehidinin mezarını bırakıp köyden gitmek istemiyor. Ancak yaşadığı ev babasından kalma ve çok kötü durumda. Ev yapılması için girişimler oldu fakat 2009 yılında kadastro geçerken Harun amcanın evinin bulunduğu yer orman arazisi olarak kayıtlara geçti. Atadan kalma tapular iptal edildi. Bu nedenle köyde 100’den fazla mağduriyet var ve hukuki süreç yıllardır devam ediyor. Harabe bir evde, yağmurun altında, çaresizlik içinde yaşam mücadelesi veren şehit ailesinin acil bir eve ihtiyacı var. Tek isteği, ömürlerinin son demlerinde insanca yaşayabilecekleri, oğullarının mezarına yakın bir yuva.” ifadelerini kullandı.

– GİRESUN