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Kars’ta Sel, Evler Zarar Gördü

SEL NEDENİYLE ZARAR GÖREN EVLER

Kars’ın Akyaka ilçesinde meydana gelen sel, bazı evler ile bahçelerde hasar oluşturdu. İlçede etkili olan yoğun yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Yağışlar sonrası oluşan sel, özellikle Tepe Mahallesi’nde taşkınlara yol açtı. Bu durum, bazı yolları suyla doldurdu.

VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE ZORLANIYOR

Akyaka halkı, suyla dolan yollar üzerinde yürümekte zorlanıyor. İstasyon Mahallesi’nde ise sel dolayısıyla bazı konutlara su girdi ve bahçelere zarar verildi. Bu durum, bölgedeki vatandaşlar için büyük bir sorun oluşturuyor.

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