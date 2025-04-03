Kars’ta Sıcak Hava Sokakları Renklendirdi

GÜNEŞLİ HAVA SOKAĞA DÖKÜYOR

Kars’ta etkili olan sıcak ve güneşli hava, halkın sokağa çıkmasını sağladı. Soğuk kış günlerinin ardından bahar atmosferini yaşayan Karslılar, parklarda ve caddelerde hoş anlar geçirdi. Şehir merkezinde ve Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstüne çıkınca, çocuklar oyun alanlarını doldurdu, aileler ise yürüyüş yaparak güzel havanın keyfini çıkarıyor.

KARS KALESİ’NDE KEYİFLİ ANLAR

Kars Kalesi ve çevresinde dolaşan insanlar, güneşin tadını çıkarırken bol bol fotoğraf çektiriyordu. Meteoroloji, önümüzdeki günlerde Kars’ta bahar havasının yerini yağışlı havaya bırakacağını ve halkı ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.