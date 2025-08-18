Kars’ta Sıcaklar Hayvanları Etkiliyor

SON YILLARIN EN SıCAK YAZI İLE MÜCADELE

Son dönemlerde Kars’ta yaşanan yoğun sıcak hava, yalnızca insanları değil, hayvanları da olumsuz etkiliyor. Köylüler, yaklaşık 400 koyunu serinletmek amacıyla derelere sokarak yüzdürüyorlar. Kars’ta hava sıcaklıklarının 34 dereceye ulaşması, özellikle kırsal alanlarda meralarda otlayan küçükbaş hayvanları etkiliyor. Hayvan sahipleri, yüksek sıcaklıkta hayvanlarını korumak amacıyla günde en az 3 kez soğuk su akıntısıyla dolu derelere getirerek yüzdürüyorlar. Bu uygulama, sadece hayvanların serinlemesini sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda köylüler de serinlemek için bu dereleri kullanıyor.

HAYVAN BAKIMI VE SAĞLIK RİSKLERİ

Akyaka’nın İncedere köyünde yaklaşık 400 küçükbaş hayvanını serinletmek üzere dereye getiren Oktay Keyik, “Bu sene çok sıcak, aşırı derece de sıcak, koyunları yıkamaya getirdik. Koyunları yıkadıktan sonra kendimiz de bu suda çimeceğiz, yüzeceğiz” diyerek durumu özetliyor. Yaz mevsiminde hayvan bakımı son derece önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Yüksek sıcaklık, hayvan sağlığı için risk teşkil ediyor. Bu durumu değerlendiren köylüler, köylerinden geçen derelerin soğuk sularını hayvanların rahatlaması için kullanıyorlar.

SERİNLEME ANLARI VE FAYDALARI

Köylülerin gözetiminde derelere giren koyunların serinleme anları ilginç görüntüler oluşturuyor. Hayvan sahipleri, yüzdürme işleminin yalnızca serinleme amacı taşımadığını, aynı zamanda hayvanların sağlığını korumak için de önemli olduğunu belirtiyorlar. Derede yıkanan koyunlar, üzerindeki parazitlerden ve kirlerden arınarak hastalıklara karşı direnç kazanıyor. Bu uygulama, hayvanların sağlıklı bir şekilde yaz aylarını geçirmesini sağlıyor.