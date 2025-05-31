Kars’ta Silahlı Kavga; 1 Ağır Yaralı

KARS’TA SILAHLI KAVGA

Kars’ın Arpaçay ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralanıyor. İki kişi arasında daha önce var olan bir husumet nedeniyle tartışma çıkıyor ve bu tartışma, kavgaya dönüşüyor. Kavga sırasında, M.E. isimli şahıs, karşısındaki Fırat D.’ye av tüfeği ile ateş ediyor.

YARALI HASTANEYE KALDIRILIYOR

Ağır yaralanan Fırat D, sağlık ekipleri tarafından Arpaçay Devlet Hastanesine götürülüyor. Hastanede yapılan müdahalenin ardından, Fırat D. Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine sevk ediliyor.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIYOR

Silahlı kavgada şüpheli konumundaki M.E, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.