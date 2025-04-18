Kars’ta Silahlı Kavga Yaşandı

Olayın Gelişimi

KARS’ın Kağızman ilçesindeki Akçakale köyünde, okulda meydana gelen çocuklar arasındaki bir tartışma, ailelerin de müdahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Bu çatışma sırasında tabanca ile vurulan Zöhre Yıldırım (33), ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı; ancak burada hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi ise yakalandı.

Ailelerin Katılımı ve Kavga

Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, çocukların okulda yaşadığı kavga sonrasında anneler Hülya Kağızman (32) ve Zöhre Yıldırım arasında bir tartışma başladı. Kadınların tartışmasına, eşleri Hüseyin Kağızman (44) ve Baykara Yıldırım (43) de dahil oldu. Alevlenen tartışma kavgaya dönüşünce, Hüseyin Kağızman ruhsatsız tabancasıyla ateş açtı. Zöhre Yıldırım, seken kurşunun isabet etmesi sonucunda kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yıldırım’ın Durumu ve Şüphelinin Yakalanması

Ağır yaralı olarak Digor Devlet Hastanesine kaldırılan Zöhre Yıldırım, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata döndürülemedi. Olayla ilgili bir soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli Hüseyin Kağızman’ı, otomobiliyle kaçmaya çalışırken Iğdır’ın Tuzluca ilçesi yakınlarında yakalamayı başardı. Üzerinde olayda kullandığı sanılan tabanca da ele geçirilen Kağızman, Kağızman ilçe Jandarmasında gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.