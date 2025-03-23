Kars’ta Soğuk Hava ve Kar Etkisi

KAR YAĞIŞI SONRASI SOĞUK HAVA ETKİSİ

Kars, kar yağışının arkasından etkili olan soğuk hava ile sıfırın altında 10 derece sıcaklığa düştü. Kentte sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşların araçlarının camları dondu. Mart ayında kışın hâkim olduğunu belirten vatandaşlar, araçlarının camlarının buzu ile ilgilenirken, soğuk havanın etkisini sürdürdüğünü ifade ediyor.

Kars’ta yağan kar, tarım arazilerini olsa olduğu gibi beyaza büründürerek görüntüleriyle dikkat çekti. Özellikle tarım arazilerinin bu yeni karla kaplanması, havadan çekilen fotoğraflarla belgelendi. Kışın son demlerinin yaşandığını belirten vatandaşlar, gündüz ve gece sıcaklıklarının oldukça düştüğünü vurguladı.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı değerlendirmelere göre, önümüzdeki günlerde Kars genelinde hava durumu parçalı ve az bulutlu geçecek. Meteorolojiden gelen uyarıda, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don şekillerinin yanı sıra pus ve yer yer sis görülebilir. Kars, yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek ve sıcaklıklar 10 ile 15 derece düşerek mevsim normallerinin altına inecek. Sıcaklıklar ani düşüşle birlikte, tarımsal alanlarda zirai don olaylarının gerçekleşebileceği düşünülüyor.” denildi.