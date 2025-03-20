Kars’ta Şok Uygulamalar Sıkı Devam Ediyor

KARS’TA POLİS EKİPLERİNDEN SIK GÜVENLİK UYGULAMALARI

Kars’ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok denetimler sürüyor. Kentin çeşitli yerlerinde yapılan uygulamalarda, suç unsurlarının ortaya çıkmasına kesinlikle izin verilmiyor. Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen bu çalışmalarda, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için araçlar durdurulup detaylı aramalar yapılıyor. Ayrıca kimlik kontrolleri de gerçekleştiriliyor.

CITTLAR ARASINDA MEMNUNİYETLE KARŞILANIYOR

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Özellikle okullar ve yurtlar çevresindeki uygulamalara halkın da büyük destek verdiği gözlemleniyor. Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamalara göre, şok uygulamaları kesintisiz olarak devam edecek.

AÇIKLAMALARLA DEVAM EDİYOR

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Emniyet Müdürlüğümüzün halkımızın huzur ve güvenliği için olayların önlenmesi, suç ve suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik şok uygulamaları kararlılıkla aralıksız devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.