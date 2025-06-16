Kars’ta ‘Şok’ Uygulamaları Devam Ediyor

GÜVENLİK UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR

Kars’ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘şok’ uygulamaları sürüyor. Kars İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçluların tespiti ile yakalanmasına yönelik bu uygulamaları kararlılıkla sürdürüyor. Yapılan uygulamalar, bölgedeki vatandaşlar arasında olumlu tepkiler alıyor.

VATANDAŞLAR YANIT VERİYOR

Kars İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, vatandaşların GBT sorgulaması yapıldı. Uygulama sırasında durdurulan araçlar ve vatandaşlar titizlikle arandı. Sürücülere alkol muayenesi yapılmasının yanı sıra, araçların evrakları da kontrol edildi. Kusurlu görülen araç sürücülerine ise eksikliklerini kısa sürede gidermeleri konusunda uyarılar yapıldı. Kars’taki ‘şok’ uygulamaların sürekli olarak devam edeceği öğrenildi.