Haberler

Kars’ta ‘Şok’ Uygulamaları Devam Ediyor

GÜVENLİK UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR

Kars’ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘şok’ uygulamaları sürüyor. Kars İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçluların tespiti ile yakalanmasına yönelik bu uygulamaları kararlılıkla sürdürüyor. Yapılan uygulamalar, bölgedeki vatandaşlar arasında olumlu tepkiler alıyor.

VATANDAŞLAR YANIT VERİYOR

Kars İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, vatandaşların GBT sorgulaması yapıldı. Uygulama sırasında durdurulan araçlar ve vatandaşlar titizlikle arandı. Sürücülere alkol muayenesi yapılmasının yanı sıra, araçların evrakları da kontrol edildi. Kusurlu görülen araç sürücülerine ise eksikliklerini kısa sürede gidermeleri konusunda uyarılar yapıldı. Kars’taki ‘şok’ uygulamaların sürekli olarak devam edeceği öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kayseri’de Traktör Kazası: 8 Yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Haberler

Ayrıntılar Yolda Geliyor..

İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları 4. gününde devam ediyor. Başbakan Netanyahu, Tahran'ı hedef alacaklarını belirtip İranlıları başkenti terk etmeye çağırdı. Tahran'da dumanlar yükselmeye başladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.