Kars’ta Şok Uygulamaları Devam Ediyor

POLİS UYGULAMALARI SÜRÜYOR

Kars’ta polis ekipleri tarafından ‘şok’ uygulamaların devam ettiği bildiriliyor. Kars İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suçların önlenmesi, suç işleyenlerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmaları kararlılıkla yürütüyor. Uygulamalar, halk arasında olumlu bir karşılık buluyor.

VATANDAŞLAR ÜZERİNDE GBT SORGULAMASI

Yapılan ‘şok’ uygulamalarında, vatandaşların GBT sorgulamaları gerçekleştiriliyor. Durdurulan araçlar ve vatandaşlar tek tek inceleniyor. Uygulamalar sırasında sürücülere alkol kontrolleri yapılıyor ve araçların evrakları detaylı şekilde kontrol ediliyor. Kusurlu tespit edilen araç sürücüleri, sorunlarını kısa zamanda gidermeleri için uyarılıyor.

DEVAMLI DENGELİ UYGULAMALAR

Kars’ta gerçekleştirilen ‘şok’ uygulamaların kesintisiz bir şekilde devam edeceği öğreniliyor. Bu uygulamalarla kamu düzeninin sağlanması ve güvenliğin artırılması hedefleniyor.