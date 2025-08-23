Kars’ta Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

SUÇLARLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Kars’ta, 17 farklı suçtan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan bir şahıs, yapılan operasyonla ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik bir çalışma yürüttü.

HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Bu çerçevede, 12 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan 24 yaşındaki E.K., Hapan mevkisinde yakalandı. Ayrıca, şahsın 169 bin 500 lira idari para cezası olduğu ve Aralık 2023’ten bu yana firari olduğu bilgisi doğrulandı. E.K., gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.