Kars’ta Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

SUÇLARLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Kars’ta, 17 farklı suçtan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan bir şahıs, yapılan operasyonla ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik bir çalışma yürüttü.

HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Bu çerçevede, 12 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan 24 yaşındaki E.K., Hapan mevkisinde yakalandı. Ayrıca, şahsın 169 bin 500 lira idari para cezası olduğu ve Aralık 2023’ten bu yana firari olduğu bilgisi doğrulandı. E.K., gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İkizce’de Yamaçtan Düşen Kişi Öldü

Ordu'nun İkizce ilçesinde fındık toplarken yamaçtan düşen 70 yaşındaki Hüseyin Korkmaz hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
Gece Kuloğlu’nda Av Tüfeği Kazası

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir çoban, av tüfeğiyle oynarken vurularak yaşamını yitirdi. Genç çobanın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

