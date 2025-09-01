Kars’ta Sürücü Gazı Fazla Pahalıya Ödedi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kars’ta, Ahmet Arslan Bulvarı’nda meydana gelen bir kaza, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu yaşandı. Bu talihsiz durum, park halindeki 4 araca çarpacak şekilde otomobilin kontrolünün kaybedilmesiyle sonuçlandı.

KAZANIN DETAYLARI

Otomobil, kent merkezinden Ahmet Arslan Bulvarı’na seyir ederken, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemedi. Sürücünün fren yerine gaza basması, aracın yoldan çıkmasına ve duraklamış olan araçlara çarpmasına neden oldu. Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralandı ve park halindeki araçlardan biri tamamen kullanılamaz hale gelirken, diğer 3’ünde maddi hasar oluştu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Bu görüntüler, kazanın nasıl gerçekleştiğini açık bir şekilde gösteriyor. Yaralanma ve maddi hasar, sürücünün dikkatsizliği ve hatalı kullanımıyla ilgili önemli bir uyarı niteliği taşıyor.